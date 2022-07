Incendio ad Al Karama, l’ordinanza del sindaco: campo nomadi “del tutto compromesso”

E’ stata emanata nella serata di ieri, 2 luglio, dal sindaco di Latina Damiano Coletta l'ordinanza "contingibile ed urgente" per lo sgombero del campo nomadi Al Karama. Il provvedimento è stato firmato in seguito al devastante incendio che ha danneggiato l’intera struttura di via Monfalcone che ospitava circa 120 persone tra cui cui anche numerosi bambini, anziani e donne in stato di gravidanza.

Il rogo, come precisato anche nell’ordinanza del primo cittadino, ha distrutto buona parte del centro di accoglienza che insiste in un’area di proprietà della Regione Lazio. L’utilizzo del centro, si legge, “appare del tutto compromesso” e la struttura ha “perso ogni requisito abitativo e sanitario”. La necessità di intervenire “in somma urgenza, stante l'esigenza di tutelare l’integrità fisica, la salute e la sicurezza della popolazione” ha portato quindi ad emanare l’ordinanza con cui è stato disposto l’immediato sgombero del campo nomadi e il trasferimento già da ieri sera delle oltre persone presso l’ex Rossi Sud alla cui sistemazione temporanea ha provveduto il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Latina.

L’incendio, come sappiamo, è divampato nel primo pomeriggio di ieri tra le sterpaglie delle aree circostanti al campo nomadi, poi alimentato dal vento è arrivato fino al centro. Le fiamme e il fumo hanno fatto scattare l’allarme; subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile che hanno lavorato per ore; poi disposto lo sgombero, le oltre cento persone sono state fatte evacuare e portate presso la ex Rossi Sud sulla Monti Lepini.