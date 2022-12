Incendio in un appartamento della palazzina popolare: i residenti scappano in strada

Momenti di paura sono stati vissuti nella notte appena trascorsa a Pomezia per un incendio divampato in una palazzina popolare. L’allarme è scattato intorno alle 2.45 e sul posto, in via Catullo, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia.

Come riporta RomaToday, il rogo ha interessato un appartamento al terzo piano di una delle due palazzine che compongono il condominio. All’arrivo dei soccorsi i residenti, una ventina, erano già scesi in strada per lo spavento.

Intervenuti i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme; fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate. L’incendio non ha provocato danni strutturali al palazzo.