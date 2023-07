Incendio nell’appartamento di una palazzina, intervengono i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, in via Selene, alle porte di Latina, per un incendio divampato nell’appartamento di una palazzina.

I pompieri hanno raggiunto il luogo del rogo, lungo la traversa di via Epitaffio, dopo alcune segnalazioni ma fortunatamente la situazione si è rivelata da subito meno seria di quanto apparso inizialmente. Ad andare a fuoco, da quanto appreso, sono state due poltrone nel balcone dell’abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno subito provveduto a spegnere l'incendio.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Si sta cercando di risalire alle cause che hanno innescato le fiamme anche se, probabilmente, si è trattato di un evento accidentale.