Incendio in un appartamento: grave una donna, in ospedale anche il figlio. Palazzina evacuata

Momenti di paura sono stati vissuti alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 13 marzo, in via Le Corbusier a Latina per un incendio divampato all'interno di un appartamento. Una donna è stata trasportata in eliambulanza al Sant’Eugenio di Roma in condizioni gravi, mentre il figlio all’ospedale Santa Maria Goretti.

L’allarme è scattato poco prima delle 5.30 e sul posto sono subito interventi i vigili del fuoco con la polizia e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Le fiamme hanno interessato un appartamento al quarto piano di un palazzo della cooperativa Melania, al civico 441 di viale Le Corbusier. Secondo i primi accertamenti l’incendio è partito dalla camera da letto prendendo di sorpresa nel sonno madre e figlio; la donna di 72 anni è rimasta gravemente ferita riportando ustioni sul 60% del corpo e, soccorsa, è stata poi trasportata in eliambulanza all’ospedale Sant’Eugenio nella Capitale mentre per il figlio di 44 anni, che al momento dell’incendio era in casa con lei, è stato invece predisposto il trasferimento presso il nosocomio del capoluogo pontino.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l'incendio; in via precauzionale durante le operazioni è stata fatta evacuare l’intera palazzina. Da quanto si apprende, l’appartamento interessato dalle fiamme sarebbe stato dichiarato inagibile, così come quelli del piano superiore e sottostante.

Si lavora ora per cercare di risalire alle cause che hanno scatenato il rogo divampato all'interno dell'abitazione e che ha messo in allarme i residenti della zona.