Vasto incendio in zona Astura, necessario l’intervento dell’elicottero per domare le fiamme

Ore di intenso lavoro nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno, per un vasto incendio divampato in zona Astura, al confine tra i territori di Latina e Nettuno. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi che hanno operato per domare il rogo divampato in via Valmontorio.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 e tante sono state le segnalazioni che hanno messo in moto una vera e propria task force. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i volontari della protezione civile e le forze dell’ordine e si è resa necessaria anche la temporanea chiusura della strada per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Per domare il rogo è stato attivato anche un elicottero Aib della Regione Lazio. Non si tratta, purtroppo, del primo incendio che divampa nella zona; le operazioni di spegnimento si sono concluse solo in serata.