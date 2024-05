Auto in fiamme a bordo strada: distrutto vano motore e abitacolo

Nella mattinata di sabato 25 maggio, poco dopo le 7, i vigili del fuoco di Aprilia sono intervenuti in via Giustiniano per via di un'auto in fiamme segnalata al 112. L'autovettura, che si trovava a bordo strada, era completamente ricoperta dal fuoco nella parte anteriore; nonostante le tempestive operazioni di spegnimento, le fiamme avevano già interessato tutto il vano motore e parte dell'abitacolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e secondo i primi accertamenti, la causa sarebbe accidentale.