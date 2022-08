Incendio nella notte: auto avvolta dalle fiamme. Indagini sulle cause

Paura a Minturno per un incendio che ha distrutto una vettura in sosta. E’ accaduto nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto in via Franco Compasso.

E’ stata la segnalazione per un rogo giunta al centralino del 115 a mettere in moto i vigili del fuoco che sono subito intervenuti con la squadra territoriale in arrivo da Castelfore. Appena giunti sul posto i pompieri si sono trovati davanti un’auto completamente avvolta dalle fiamme; subito sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Domato l’incendio, con la collaborazione delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco hanno effettuato i primi rilievi per cercare elementi utili per risalire alle cause del rogo che la momento restano sconosciute. Fortunatamente non si registrano feriti.