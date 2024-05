Incendio nella notte, a fuoco auto parcheggiata sotto a un palazzo: evacuate 8 famiglie

Un incendio divampato nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio ha messo in allerta i residenti dia viale Kennedy a Latina. Ad andare in fiamme una vettura in sosta nei parcheggi che si trovano sotto a un palazzo.

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 4 e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri del Nor - Aliquota Radiomobile, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno subito provveduto a domare le fiamme mentre nel corso delle operazioni in via precauzionale sono state fatte evacuare 8 famiglie che vivono nello stabile dal momento che anche la struttura presentava dei danni.

Una volta spento l’incendio i residenti sono poi stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri che saranno utili a fare luce sulle cause del rogo.