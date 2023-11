Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’auto ritrovata incendiata all’alba di oggi, domenica 19 novembre, a Gaeta, in località Casarevole. La vettura dai primi accertamenti svolti dai militari, coordinati dal comandante della Compagnia di Formia, il maggiore Michele Pascale, è risultata essere stata rubata a Pescara. Il furto, subito denunciato dai proprietari, risale a tre giorni fa, messo a segno in un’abitazione da cui i ladri hanno portato via anche la vettura, una Volkswagen Golf di colore chiaro.

L'auto è stata ritrovata carbonizzata nelle prime ore della mattina di oggi in un dirupo lungo via Sant’Agostino a Gaeta. Qui oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’attività investigativa dei militari è in corso per chiarire tutti i contorni della vicenda. C’è da capire soprattutto se in questi tre giorni il mezzo sia stato utilizzato per mettere a segno altri reati, come anche la natura all’incendio.

Al momento la pista più probabile che viene battuta dagli investigatori è che la vettura sia stata data alle fiamme, magari per cancellare qualche traccia, ma non viene comunque esclusa nessuna ipotesi sulle cause del rogo. I carabinieri sono in attesa del referto dei vigili del fuoco sull’incendio che potrà quindi fornire ulteriori elementi utili a fare luce sull’episodio e a risalire ai responsabili.

Le indagini sono solo alle battute iniziali e andranno avanti senza sosta.