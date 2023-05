Incendio in strada, due auto avvolte dalle fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che dopo essere intervenuti sul lungomare di Latina per un incendio a un chiosco, hanno operato anche a Sezze per un rogo che ha interessato due auto parcheggiate una vicino all'altra.

L’allarme è scattato poco prima delle 5 di oggi, domenica 14 maggio, con una chiamata al numero unico di emergenza che segnalava il rogo e sul posto, in via Variante, è stata subito invita la squadra territoriale di Latina. Appena arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato le due vetture, parcheggiate vicine tra loro e adiacenti un edificio, completamente avvolte dalle fiamme e le immediate operazioni di spegnimento hanno permesso anche di evitare che le stesse potessero propagarsi ulteriormente.

Il luogo dell’incendio è stato raggiunto anche dai carabinieri che con i vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo. Sono in corso ora le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause del rogo che sono in fase di accertamento.