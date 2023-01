Auto a fuoco in via Galvaligi, illeso il conducente

Auto a fuco poco fa in via Galvaligi a Latina all'altezza del semaforo che immette su via Sant'Agostino. La vettura, una Bmw, si è incendiata per causa ancora da accertare. La persona che era alla guida fortunatamente si è reso conto di quello che stava per accadere ed è sceso immediatamente dalla macchina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio senza che ci fossero gravi conseguenze. la polizia municpale ha chiuso la strada al traffico per consentire lo spegnimento del rogo e poi la rimozione della vettura.