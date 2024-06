San Felice Circeo

Divampa un incendio all'autoparco: a fuoco i mezzi della ditta di rifiuti

Indagini in corso dei carabinieri sul rogo che nella notte ha interessato l'area chiusa dell'autoparco di San Felice, in via della Pineta. La sindaca: "Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine"