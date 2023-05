Incendio in un’azienda alle porte di Latina, due muletti bruciati dalle fiamme

Un incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 17 maggio, in un’azienda alle porte di Latina. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 nel sito della Mefi, in via Don Torello, nella zona del Piccarello.

Dalle prime informazioni a disposizione, il rogo ha interessato due muletti elevatori nel magazzino della ditta commerciale di materiale edile che sono stati parzialmente bruciati. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare l’incendio evitando che potesse propagarsi, insieme anche ai carabinieri della Stazione di Sezze. Sul posto sono giunti anche i metronotte e il responsabile dell’azienda.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo; secondo una prima ricostruzione dei militari, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un probabile corto circuito.