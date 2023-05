Maxi incendio in un’azienda: vigili del fuoco al lavoro per 8 ore per domare le fiamme

Notte di paura per un incendi divampato qualche minuto prima dell’una in un’azienda sulla Nettunense ad Aprilia. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre.

Lungo e impegnativo il lavoro degli uomini del 115 per domare le fiamme che, da quanto appreso, hanno interessato un’azienda di materiale elettronico che si trova all’altezza del chilometro 23 della Nettunense. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato un’area di circa 300 metri quadrati anche con il supporto dell’autoscala e dell’autobotte mandate dal comando di Latina.

Domate le fiamme insieme alle forze dell’ordine è stato effettuato un paio sopralluogo alla ricerca di elementi che possano risultare utili per risalire alle cause dell’incendio che al momento sono ancora in fase di accertamento.

Dopo 8 ore di lavoro, l’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 9 di questa mattina.