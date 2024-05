Incendio divampa in un'azienda nella notte: a fuoco le scaffalature del laboratorio

Nella notte tra venerdì e sabato è esploso un incendio a Sabaudia in un'azienda della zona, situata in via Stromboli. Le fiamme hanno interessato le scaffalature collocate all'interno del laboratorio e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina e della locale stazione. Saranno proprio gli agenti di Sabaudia ad indagare sul fatto per ricostruire la dinamica dell'accaduto.