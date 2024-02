Vasto incendio nell'azienda Stradaioli, alta colonna di fumo nero ad Aprilia

Vasto incendio ad Aprilia all’interno di un’azienda che si trova a ridosso della Pontina. Da quanto si apprende le fiamme sono divampate nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 febbraio, all’interno della ditta Stradaioli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo circa un paio d're di lavoro, intorno alle 16 il rogo è spento e la situazione viene definita "sotto controllo". Le fiamme hanno generato però un’alta colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza.

Nel pomeriggio hanno raggiunto via Isarco, dove si trova l’azienda, anche alcune ambulanze; da quanto appreso non sono stati registrati comunque feriti. Domate le fiamme si lavora per cercare di chiarire le cause del violento rogo.