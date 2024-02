Vasto incendio nell'azienda Stradaioli, alta colonna di fumo nero ad Aprilia

Vasto incendio ad Aprilia all’interno di un’azienda di calcestruzzi e bitume che si trova a ridosso della Pontina. Da quanto si apprende le fiamme sono divampate nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 febbraio, all’interno della ditta Stradaioli.

L'allarme è scattato intorno alle 14 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della locale squadra territoriale. Dopo circa un paio d'ore di lavoro, intorno alle 16 il rogo è stato spento. Le fiamme hanno generato però un’alta colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. All'arrivo dei vigili del fuoco stavano interessando in particolare il settore per la lavorazione del bitume. Il tempestivo intervento del personale del 115, giunto con diversi mezzi, ha permesso di avere in breve tempo la situazione sotto controllo e avviare le fasi di bonifica dell'area. Successivamente è stato effettuato un controllo della scena per cercare di risalire alle cause che, al momento, sono ancora sconosciute.

Nel pomeriggio hanno raggiunto via Isarco, dove si trova l’azienda, anche alcune ambulanze; da quanto appreso non sono stati registrati comunque feriti.