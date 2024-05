Incendio e paura in via Isonzo, le fiamme dal bar avvolgono anche il palazzo: famiglie evacuate

Fiamme, fumo e paura nella notte in via Isonzo dove un grosso incendio partito da un bar ha poi interessato anche la palazzina sovrastante con i residenti che sono stati svegliati di soprassalto e costretti a lasciare le loro case.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione il rogo è partito dalla parte retrostante lo storico Bar Napoli con le fiamme che hanno interessato il gazebo e anche tutta una parte dello stabile sovrastante.

Come si vede dalle immagini un lato del palazzo, fino all’ultimo piano, è completamente annerito. I vigili del fuoco hanno lavorato nella notte per avere ragione dell’incendio mentre i residenti sono stati fatti uscire dalle proprie abitazioni. Paura anche per il vicino distributore che si trova su via Isonzo.

Da quando si apprende sono una decina le famiglie che sono state evacuate. Ora è in corso la conta dei danni che da una prima stima risultano essere molto ingenti sia al locale che alla palazzina. Le indagini sono affidate ai carabinieri che, anche sulla scorta della relazione dei vigili del fuoco, sono al lavoro per risalire alle cause del rogo.