Incendio a Borgo Piave, fiamme e una colonna di fumo all’ingresso della città

Un vasto incendio di vegetazione ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 agosto, nella zona di Borgo Piave, all’ingresso di Latina.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sembra essere partito dalla Pontina, poi alimentato dal vento si è propagato fino a via Piave raggiungendo la zona nei pressi della rotatoria con via Vespucci. Durante l'ncendio una grossa colonna di fumo si è alzata in cielo ed era visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Per consentire gli interventi di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza è stato interdetto il traffico in ingresso al capoluogo. Sul posto hanno operato due squadre di vigili del fuoco, partite da Latina e da Sezze, insieme ai volontari della protezione civile. Intorno alle 19.30 l’incendio era ormai completamente spento ed è stata bonificata l’area.