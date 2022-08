Violento incendio a Borgo San Michele, le fiamme minacciano le case, strade invase dal fumo

Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di oggi nella zona di Borgo San Michele a causa di un vasto incendio. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi di vigili del fuoco e protezione civile per domare le fiamme che, insieme all’intenso fumo, hanno tenuto in scacco l’intera frazione del capoluogo per ore; necessario anche l'intervento dei mezzi aerei.

Il rogo, alimentato anche dal vento, si è infatti presto propagato arrivando a minacciare anche le abitazioni con il fumo che ha invaso le strade del borgo; per consentire l’intervento dei soccorritori è stata chiusa al traffico via Capograssa.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre diverse squadre partite da Latina, Sezze e Terracina e, con l’ausilio anche di elicotteri e aerei dall’alto, hanno operato in collaborazione con i volontari della protezione civile.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, i carabinieri e la pozza locale per gestire al viabilità.