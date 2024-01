Incendio la sera di Capodanno: fiamme in un box auto, distrutta una Porsche

Incendio nella sera di Capodanno ad Ardea, sul litorale laziale. Dalle informazioni a disposizione, le fiamme sono divampate in un box auto distruggendo anche una Porsche.

La segnalazione è arrivata intorno alle 22.30 del primo gennaio e sul posto, nella zona di largo Milano, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto si apprende il rogo ha interessato i locali del box auto colpendo in maniera pesante anche la vettura di lusso che era parcheggiata all’interno. Ascoltato, come riporta l’AdnKronos, il proprietario del mezzo ha dichiarato di non aver mai subito minacce o atti estorsivi.

Sul posto hanno quindi operato i vigili del fuoco per domare l’incendio, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Ardea.