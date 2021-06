Camion di cocomeri a fuoco, carico finisce in strada. Illeso il conducente

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno, lungo strada Valmontorio a Latina dove un camion che trasportava cocomeri è andato completamente in fiamme.

Tutto è accaduto nel tratto di strada compreso tra la località Acciarella e l’incrocio con strada Alta. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco; al loro arrivo sul posto hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme e che aveva perso il carico finito completamente in strada; fortunatamente il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e a scendere mettendosi in salvo. Secondo i primi accertamenti sono di natura accidentali le cause che hanno portato all’incendio.

Non facili le operazioni di spegnimento dell’incendio; provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con la squadra di Latina e che hanno richiesto anche il supporto di una autobotte riuscendo così a contenere le fiamme evitando che potessero propagarsi ai terreni che costeggiano la strada.