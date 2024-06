Incendio a Terracina dove ad andare in fiamme è stato uno dei mezzi della ditta al momento impegnata in una serie di interventi nella galleria Tempio di Giove.

E’ accaduto nella notte rendendo necessario l’intervento, dopo la segnalazione del rogo, di vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto appreso l’incendio ha interessato appunto un autocarro di proprietà di una società che ha sede e Fiumicino e che in questo momento è in uso agli operai della stessa ditta che sono impegnati nel lavoro di ristrutturazione della galleria che si trova sull’Appia.

Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuco che hanno raggiunto la strada statale 7 ma hanno comunque completamente distrutto il veicolo. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire alle cause del rogo.