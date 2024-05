Incendio sulla Pontina, tir in fiamme: paura e traffico bloccato

Paura e disagi nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio, sulla Pontina per un camion andato in fiamme. E’ accaduto nei pressi del chilometro 34,700 nel territorio di Pomezia.

Lanciato l’allarme subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che hanno interessato il mezzo pesante in viaggio in direzione Latina, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La Pontina è stata raggiunta anche dalla squadre Anas per la per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Il camionista dopo aver visto del fumo fuoriuscire dal veicolo ha accostato il mezzo. Pesanti sono state le ripercussioni anche sul traffico bloccato lungo la strada statale 148 verso il capoluogo pontino