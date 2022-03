VIDEO | Incendio in un campeggio al lido di Latina: l’intervento dei vigili del fuoco

Tre le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal capoluogo e Aprilia, che nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 marzo, sono intervenute al lido di Latina per un incendio che ha interessato un campeggio.

Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi per domare le fiamme che, da quanto appreso, hanno distrutto alcune delle strutture presenti, tra cui camper e depositi per attrezzi. In seguito al rogo una colonna di fumo nero si è alzata in cielo allertando i residenti.