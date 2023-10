Incendio sulla Pontina, divampano le fiamme in un capannone

Un incendio è divampato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre a ridosso della Pontina a Latina. Le fiamme sono divampate un capannone ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno all’1.30 e sul posto, all’altezza del chilometro 74 della strada statale 148, sono intervenuti i pompieri con la squadra territoriale di Latina che hanno constatato la presenza del rogo all'interno di una struttura, di circa 300 metri quadrati, adibita a deposito di materiale generico.

All’arrivo dei vigili del fuoco l'incendio era generalizzato e stava coinvolgendo i materiali all'interno del capannone. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno permesso di contenere le fiamme; una volta domate i vigili del fuoco in collaborazione con la polizia hanno effettuato un controllo dell'area per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.