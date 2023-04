Incendio nella chiesa, verifiche sulla struttura. Il sostegno della comunità e la raccolta fondi

Sono diversi i territori di intervento dopo l’incendio che nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile ha colpito la chiesa Cuore Immacolato di Maria di Formia, nota come Villaggio Don Bosco; le fiamme imponenti hanno distrutto la sagrestia e la casa canonica che si trova sopra di essa. Impressionanti le immagini che hanno sconvolto l’intera comunità pontina.

Il Villaggio Don Bosco è un punto di riferimento per la città di Formia e per il sud del Lazio come luogo di accoglienza, oratorio per i giovani, con attività di formazione, educazione e carità che hanno ampia ricaduta sul territorio, e mentre proseguono gli accertamenti per cercare di risalire alle cause del violento rogo, si lavora anche per recuperare una sorta di normalità ed è iniziata in queste ore anche una gara di solidarietà.

“Per la celebrazione della messa feriale faremo riferimento alla chiesa di Acquatraversa - spiega in una nota il parroco Don Mariano Salpinone -. Per la celebrazione festiva decideremo appena avremo i risultati delle indagini strutturali. Abbiamo incaricato l'architetto Alessandro Spinosa ed il geometra Danilo Bianco, che già avevano completato i lavori del complesso, per condurre le azioni necessarie alla verifica ed alla messa in sicurezza della chiesa. Il primo passo sarà verificare la compromissione delle strutture in cemento. Quindi, se ne verrà riconosciuta la funzionalità, cercheremo di preservare l'agibilità dell'Auditorium così da poter riutilizzare la parte sottostante la chiesa”.

Inoltre, in questi primi giorni l’oratorio continuerà a ospitare i venti senzatetto; “la casa famiglia "Il Villaggio" e la casa accoglienza "Sorriso di don Bosco" non sono compromesse. "Il Comune si sta già muovendo per aiutarci con i clochard cercando di coinvolgere il distretto in scelte che non puntino solo all'immediato ma alla costruzione di un progetto di accoglienza diffusa stabile nel tempo. L'accoglienza continua, anche nelle ristrettezze e nelle difficoltà: grazie ai volontari”. Intanto per questa settimana sono sospesi gli incontri del catechismo per l'Iniziazione

Cristiana. Il resto della vita comunitaria va avanti con più energia e vigore del solito” prosegue il parroco che ha voluto ringraziare tutti quanti in questi giorni si sono prodigati per offrire il proprio aiuto.

Così come continua anche la gara di solidarietà. Dalla parrocchia è stata avviata la raccolta fondi “Dalle ceneri alla vita - Emergenza incendio Don Bosco Formia”; il sostegno può essere compiuto con offerte portate in segreteria, bonificate (IBAN: IT92Y0103073980000001086848) oppure su gofundme.com. In poche ore sulla piattaforma sono stati raccolti oltre 5.300 euro, arrivati grazie a 120 donazioni accompagnate anche da messaggi di supporto. “Don Mariano, Osman, e tutti i ragazzi della comunità di Don Bosco hanno bisogno del nostro aluto. Chiunque - si legge sul sito della piattaforma - interno ed esterno, può dare un aiuto in qualsiasi forma ritenga opportuna per la vicenda creatasi”.