Incendio nella notte nello stabilimento balneare, uno dei chioschi distrutto dalle fiamme

Incendio nella notte sul litorale tra Torvaianica e Ostia: ad andare in fiamme uno dei chioschi dello stabilimento balneare Mecs Village sulla spiaggia di Capocotta. Scattato l’allarme, poco dopo l’una, per il rogo divampato all'interno della spiaggia libera attrezzata sulla via Litoranea all'altezza del chilometro 9,700, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Pomezia.

Secondo una prima stima, sono ingenti i danni alla struttura di circa 100 metri quadri. Nella notte hanno raggiunto il luogo dell’incendio anche i carabinieri che, come riporta Romatoday, hanno precisato come l'intera struttura, seppur abbia riportato danni, sia ancora in piedi.

Da un primo sopralluogo è emerso, infatti, che ad essere stato distrutto dalle fiamme sia stato solo un chiosco. Stando ai primi elementi investigativi le fiamme sarebbero partite da un corto circuito.