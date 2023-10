Chiosco in fiamme nella notte, ingenti i danni alla struttura. Accertamenti sulle cause

Intervento nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre dei vigili del fuoco nella zona di Santi Cosma e Damiano per un incendio che ha interessato un chiosco-bar. L’allarme è scattato mezz’ora dopo la mezzanotte con una serie di segnalazioni che sono arrivate al Nue 112.

Sul posto, in via Pilone, è giunto il personale della squadra territoriale dei vigili del fuoco che si è trovato difronte a un incendio divampato nella struttura di circa 60 metri quadrati. Subito sono iniziate le operazioni che hanno permesso di contenere l'incendio. Un intervento tempestivo ma nonostante tutto le fiamme hanno causato ingenti danni al chiosco.

Fortunatamente non si registrano persone ferite. Domato il rogo il personale operativo dei vigili del fuoco ha effettuato un accurato controllo della zona alla ricerca di elementi utili per chiarire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri; gli accertamenti sono ancora in corso per risalire alle esatte cause dell’incendio da parte dei militari del Norm della Compagnia di Formia e della locale Stazione.