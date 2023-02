Incendio a Priverno: le fiamme divampano nel palazzo comunale di via Matteotti

Incendio nella serata di ieri a Priverno dove le fiamme sono divampate all’interno dell’edificio comunale di via Giacomo Matteotti. L’allarme è stato lanciato intorno alle 21 da alcuni cittadini che hanno visto uscire del fumo dallo stabile e sul posto sono interventi i vigili del fuoco che hanno operato per domare il rogo e limitare i danni.

Il luogo dell’incendio è stato raggiunto anche dai carabinieri della Stazione di Priverno prima e della Compagnia di Terracina poi. A fare un primo bilancio dell’incendio a notte fonda è stata, attraverso il suo profilo Facebook, Anna Maria Bilancia, sindaco di Priverno, impegnata in prima persona a seguire l’evoluzione della situazione.

Le fiamme, ha spiegato, “hanno interessato due locali siti al terzo piano seminterrato dell'edificio, dove sono bruciati vecchi faldoni di documenti e carte da smaltire e suppellettili varie. Con il loro veloce intervento, i vigili hanno evitato che il fuoco si estendesse verso l'ala dello stesso piano dove sono allocati gli archivi comunali o ai piani superiori dove si trovano gli uffici” ha aggiunto il primo cittadino.

“Fornirò aggiornamenti sugli eventuali danni e sulle cause più tardi, anche perché purtroppo ci sono cose che debbono essere dette per invitare tutti alla riflessione, ma ora, pur se stanca e un po' provata, debbo ringraziare chi con prontezza è intervenuto e ha lavorato a lungo per ripristinare la sicurezza e la normalità. Ringrazio, in modo particolare, tutti i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti; ringrazio i nostri vigili, l'assessore Federici, gli operatori del 118 venuti per garantire assistenza sanitaria che per fortuna non è stata necessaria, e soprattutto le signore delle pulizie, Sonia e Gianluca dell'Ufficio Tecnico per il loro supporto operativo, prestato fino a notte fonda. Ringrazio anche quei concittadini che avvisando dell'incendio hanno ridotto i tempi dell'intervento dei vigili del fuoco” ha poi concluso il sindaco Bilancia.