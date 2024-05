Vasto incendio nel deposito di barche

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, in un capannone a Sabaudia. Le fiamme, dalle informazioni a disposizione, hanno interessato un cantiere di costruzione e di rimessaggio barche nella zona industriale di Borgo San Donato.

Scattato l’allarme sul posto, in via Ischia, sono intervenuti i vigili del fuoco, con le squadre di Terracina e Latina, al lavoro per domare il vasto rogo che ha causato anche una enorme nube di fumo nero che si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza.

Da quanto si apprende fortunatamente non ci sarebbero feriti o persone coinvolte; le fiamme hanno interessato in particolare lo scafo in vetroresina di una imbarcazione in costruzione di circa 20 metri all’interno del capannone. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare la propagazione dell'incendio ad altre imbarcazioni presenti ed al soffitto del capannone industriale già l'ambito dalle fiamme.

Sul posto sono comunque arrivati anche i sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incendio insieme ai carabinieri della locale Stazione. Ai militari dell'Arma sono ora affidate le indagini per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto e per risalire alle cause del rogo nel deposito di barche.