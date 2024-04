Incendio distrugge rimorchio isotermico in una ditta, si indaga. L’ipotesi del dolo

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’incendio che la scorsa notte è divampato in una ditta nella zona di Fondi. Le fiamme, da quanto appreso, hanno distrutto un rimorchio isotermico dell'azienda e parte del semirimorchio.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le prime operazioni per spegnere il rogo poi domato completamente dai vigili del fuoco giunti tempestivamente.

A seguire è stato effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di elementi che possono essere utili alle indagini e per risalire alle cause dell’incendio. La prima ipotesi dei militari è che possa trattarsi di un rogo di matrice dolosa; sul posto è stato infatti rinvenuto materiale per l’innesco. Gli accertamenti e le indagini vanno comunque avanti.