Principio di incendio all’ex Pozzi Ginori, il secondo in pochi giorni nel sito dismesso

Di nuovo le fiamme, a distanza di pochi giorni all’interno del sito dell’ex Pozzi Ginori alle porte di Latina. Un principio di incendio ha interessato l’area dismessa, e divenuta una vera e propria discarica abusiva, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 luglio.

Ad andare in fiamme, intorno alle 15, anche questa volta sono stati i rifiuti depositati da ignoti e che si sono accumulati nel tempo nell’area abbandonata che si trova su via Piave.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato il rogo; hanno raggiunto il luogo dell'incendio anche i carabinieri forestali a cui ora sono affidate le indagini. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte.

Il sito non è nuovo ad episodi simili; oltre a quello di lunedì scorso, in passato si sono verificati altri incendi anche di ben più vaste dimensioni che hanno messo in pericolo la salute dei cittadini.