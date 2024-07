Lo stabilimento Farla distrutto dal fuoco. L'ordinanza del Comune: "Finestre chiuse nel raggio di un chilometro"

Il capannone è stato completamente distrutto dal fuoco ed è collassato. L'intero corpo centrale dello stabilimento Farla di Latina non esiste più. A quanto pare è bruciare è stato il magazzino. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per riuscire a domare le fiamme mentre una densa nube di fumo nero, visibile anche a molti chilometri di distanza, ha invaso la città e in tarda serata l'odore di fumo e plastica bruciata ha raggiunto anche il centro.

Domato il rogo, si dovranno ora stabilire le cause e si dovrà chiarire che tipo di materiale è andato in fumo, perché all'interno dello stabilimento sono stoccati farmaci che vengono distribuiti in centinaia di farmacie del territorio pontino e del Lazio. A una prima comunicazione arrivata del Comune di Latina che rassicurava i cittadini su eventuali rischi per la salute, è seguita un'ordinanza sindacale, pubblicata nel corso della notte, che in via precauzionale ha invitato i cittadini a chiudere per due giorni le finestre finestre delle abitazioni nel raggio di almeno un chilometro dallo stabilimento Farla.

Nel testo dell'ordinanza si fa riferimento al fatto che "si sono sviluppate dall’opificio, consistenti emissioni di fumo, che stanno interessando tutte le aree circostanti". "Rilevato che le emissioni possono provocare forme di pregiudizio alla salute pubblica non essendo allo stato conosciute le cause che hanno provocato il richiamato evento e soprattutto i materiali oggetto dell’intervenuto incendio - si legge - rilevato che la Asl di Latina, alle 23,47, ha comunicato per le vie brevi possibili pericoli per la popolazione e che l'Arpa ha comunicato nelle stesse ore, in via ufficiosa, l’intervenuto montaggio di una centralina per l’analisi dei fumi sviluppatisi dall’evento, che potrà dare i suoi primi risultati nel corso delle successive 24-36 ore, si ravvisa l'opportunità di adottare un apposito provvedimento al fine di salvaguardare la salute pubblica".

A scopo precauzionale la Asl di Latina, in attesa delll'acquisizione dei risultati dell'attività di indagine, ha evidenziato di disporre la chiusura delle finestre e di ogni altra forma di apertura degli immobili ubicati a una distanza lineare di almeno un chilometro dallo stabilimento Farla per la durata di due giorni. L'amministrazione ha quindi ritenuto di procedere ad adottare un provvedimento temporaneo di due giorni per salvaguardare la salute dei cittadini.