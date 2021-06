Incendio nel garage di un condominio, distrutte dal fuoco anche due moto

L’intervento dei vigili del fuoco nella notte; in fiamme un locale seminterrato di un palazzo in via Sgmabati in Q4

Paura nella notte nella zona della Q4 a Latina per un incendio in un condominio. L’allarme è scattato poco prima dell’una e sul posto, in via Sgambati, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno subito constatato come le fiamme fossero divampate all’interno di un locale seminterrato dello stabile.

Le fiamme, nello specifico, hanno interessato un locale adibito a garage, di circa 15 metri quadrati, con al suo interno materiale vario oltre anche a due moto. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento; nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, però, l’incendio ha distrutto tutto che si trovava all'interno del garage.

A scopo cautelativo per la pubblica e privata incolumità è stato temporaneamente interdetto l'accesso al locale andato a fuoco come anche l'utilizzo del piano sovrastante fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.