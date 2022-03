Vasto incendio in un’azienda a Latina Scalo: enorme colonna di fumo nero

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 22 marzo, a Latina Scalo, nella zona industriale, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. Dalle prime informazioni a disposizione il rogo è scoppiato nel piazzale antistante un'azienda di logistica che si trova in via Gloria.

Scattato l’allarme sul posto si sono recati i vigili del fuoco impegnati nelle non semplici operazioni per domare le fiamme che, da quando si apprende, hanno interessato anche alcuni bidoni per i rifiuti nuovi, pronti per essere consegnati, che per questo erano accatastati proprio all’estero dell’azienda.

Insieme ai vigili del fuoco sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri; domate le fiamme, infatti, sarà necessario capire come e da dove si sia innescato l’incendio.