Incendio alla Loas di Aprilia: analisi sul primo campione: elevato anche il valore di diossina

Nel pomeriggio di oggi l’Arpa Lazio ha diffuso i risultati completi delle prime analisi che sono state condotte in seguito al violento incendio di domenica 9 agosto alla Loas di Aprilia. Da quanto emerso, anche il valore di diossina riscontrato è nettamente superiore agli standard.

Ricordiamo che la stessa Azienda Regionale Protezione Ambientale del Lazio ha installato a breve distanza dall’area interessata un campionatore ad alto volume che serve per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine. Nella serata di ieri erano stati rivelati i primi dati relativi alla concentrazione di benzo(a)pirene e di PCB presenti in valori elevati (il campione è del 10 agosto; nella tabella in basso i dati completi).

Il monitoraggio è stato avviato nelle prime ore del giorno successivo al violento incendio nell’azienda di recupero rifiuti di Aprilia, il 10 agosto, ed è tuttora in corso. I dati diffusi nel primo pomeriggio, completano il quadro delle analisi sul primo campione (qui la nota ufficiale di Arpa Lazio).

“Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati World Health Organization WHO nel documento Guidelines for Europe 2000) pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3o superiore sono indicazioni per fonti di emissione localizzate - spiega nella nota Arpa Lazio -. Il valore del primo campione è superiore al valore di riferimento individuato dall’OMS per l’ambiente urbano”ed è di 303 pg/m3; a titolo informativo Arpa Lazio ha anche indicato il valore delle diossine misurate in prossimità dell’incendio Eco X nei giorni del 5-6 maggio 2017 pari a 77,5pg/m3. Sono intanto le analisi sul secondo campione.

L’Agenzia, inoltre, sulla base delle informazioni disponibili e di alcune ipotesi ha realizzato una mappa per evidenziare le aree di probabile massima ricaduta di una generica sostanza inquinante emessa durante l’incendio del 9 agosto alla Loas (qui per i dettagli). I colori rappresentano le zone di probabile impatto (le aree rosse sono quelle maggiormente interessate, quelle blu sono quelle a minore impatto). “La mappa non contiene informazioni né sul tipo di inquinante emesso né sulla sua concentrazione al suolo”.

