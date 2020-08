Incendio alla Loas di Aprilia, analisi dell’Arpa: preoccupano i risultati del primo campione

Sono stati diffusi dalla stessa Arpa Lazio i primi risultati delle analisi effettuate in seguito al devastante incendio alla Loas, l’azienda di recupero rifiuti di Aprilia. Dagli esiti parziali sul primo campione emergono valori elevati di Benzoapirene e PCB.

Subito dopo il violento rogo divampato nella serata di domenica 9 agosto, che ha mandato in fumo un volume ancora indefinito di rifiuti generando l’enorme colonna di fumo nero che si è alzata in cielo destando allarme tra la popolazione, l’Arpa Lazio ha installato a breve distanza dall’area interessata un campionatore ad alto volume; si tratta, spiega l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio, di uno strumento necessario per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine.

Il monitoraggio è stato avviato già nelle prime ore della giornata di lunedì 10 agosto e nella serata di ieri sono stati diffusi i primi, e parziali, risultati delle analisi (qui la nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Arpa Lazio). Nella tabella elaborata da Arpa (in basso), si può vedere la concentrazione nell’aria di Benzoapirene e PCB proprio alla data del 10 giugno.

“Tra gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) - spiega Arpa - normalmente rilevabili il benzo(a)pirene, è l’unico composto per il quale il d.lgs. n.155/2010 prevede un valore limite pari a 1 ng/m3 come concentrazione media annua. Il valore del primo campione è superiore al valore limite annuale previsto dalla normativa”. E tale valore nel campione rilevato lunedì, quindi a poche ore dall’incendio, è pari a 216. Per quanto riguarda i PCB (policlorobifenili) il dato è pari a 2361 e per farne capire la portata viene fatto un confronto con i valori misurati in prossimità dell’incendio Eco X di Pomezia di tre anni fa nei giorni del 5-6 maggio 2017, pari a 394 pg/m3, quindi quasi sei volte superiore.

Dall’Arpa Lazio fanno infine sapere che sono in corso ulteriori analisi sia sul primo e che sul secondo campione e non appena disponibili saranno diffusi i nuovi dati, mentre è in corso di elaborazione il modello di ricaduta degli inquinanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery