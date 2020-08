Incendio alla Loas di Aprilia, le analisi del terzo campione: valori ancora sopra gli standard

I valori di diossine, benzo(a)pirene e PCBsono inferiori a quelli dei campioni precedenti, ma ancora superiori agli standard di riferimento: arriva direttamente dall’Arpa l’aggiornamento sull’esito delle analisi avviate in seguito al devastante incendio di domenica 9 agosto alla Loas di Aprilia. Ricordiamo che la stessa Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio ha installato a breve distanza dall’area interessata un campionatore ad alto volume per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine.

Nella serata di ieri, completate le analisi sul terzo campione, sono stati diffusi i nuovi dati (tabella in basso).

Per quanto riguarda le diossine, si legge nel documento di Arpa Lazio, “il valore dei tre campioni è superiore al valore di riferimento individuato dall’OMS per l’ambiente urbano. A titolo informativo, si segnala il valore delle diossine misurate in prossimità dell’incendio Eco X (Via Pontina Vecchia, Pomezia) nei giorni 05-06 maggio 2017 pari a 77,5 pg/m3". Spiega inoltre l’azienda che per quanto riguarda le diossine "non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati World Health Organization WHO nel documento Guidelines for Europe 2000) pari a circa 0,1 pg/m3 anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3 o superiore sono indicazioni per fonti di emissione localizzate”. Sono superiori ai valori standard anche quelli di bendo(a)pirene e di PCB, come si può vedere dalla tabella in altro.

Intanto al termine del Consiglio comunale che si è svolto ieri ad Aprilia, è stata approvata la mozione promossa dal consigliere comunale Vittorio Marchitti con cui si chiederà alla Regione Lazio di dichiarare lo stato di calamità naturale ed emergenza per le zone più colpite dall’incendio di domenica scorsa.

