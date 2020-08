Incendio alla Loas di Aprilia, gli effetti in città: nella norma i valori dei parametri in centro

Nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto, sono stati pubblicati sul sito del Comune di Aprilia (qui il link con tutti i valori) i dati che fanno riferimento alle rilevazioni dal 9 al 12 agosto 2020 della stazione fissa di Arpa Lazio posta nel centro urbano. I giorni presi in considerazione sono quelli immediatamente successivi al devastante incendio divampato all'interno della Loas nella sera proprio di domenica 9 agosto. In seguito alla richiesta avanzata dall’Amministrazione, infatti, l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ha trasmesso il report della centralina della qualità dell’aria del centro urbano.

“Dall’esame dei valori - spiegano dal Comune - si può evincere che i parametri rilevati non superano i limiti imposti dalla normativa vigente”.

Si attendono ora sia i risultati delle analisi condotte da Arpa Lazio negli ultimi giorni sia i monitoraggi del suolo che dovranno verificare possibili ricadute a terra degli inquinanti rilevati in aria. Anche questa seconda attività è stata avviata dall’Arpa in questi giorni.

In merito, la stessa Arpa, ha fatto sapere ieri attraverso un post su Facebook, che “per avere le informazioni più aggiornate possibili”, le strutture tecniche dell’Azienda “hanno scelto di anticipare le analisi sul campione più recente tra quelli disponibili, invece di seguire l'ordine cronologico”; si attendono per oggi i risultati .

Nel frattempo il Servizio suolo e bonifiche ha iniziato la pianificazione dei monitoraggi del suolo per verificare le possibili ricadute a terra degli stessi inquinanti monitorati in aria. I campioni verranno prelevati in settimana e successivamente inviati ai laboratori per le analisi.