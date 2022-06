Vasto incendio a Maenza: le fiamme lambiscono le abitazioni, paura tra i residenti

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Maenza; le fiamme si sono presto propagate arrivando a minacciare anche alcune abitazioni.

Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi al lavoro per ore anche con l’ausilio dei mezzi aerei. Sul posto, appena scattato l’allarme per il vasto rogo, sono giunti i vigili del fuoco che hanno operato anche con la collaborazione della Protezione Civile locale e di Roccagorga.

Dalle immagini pubblicate proprio dalla Protezione Civile di Roccagorga sui social è possibile vedere le proporzioni dell’incendio che ha messo in allerta i residenti della zona. Divampato nel primo pomeriggio, infatti, il rogo si è presto propagato a causa anche del vento con le alte temperature di oggi che non hanno certo facilitato la situazione. “Per tutti gli automobilisti che stanno percorrendo la via Carpinetana nel territorio di Maenza dovete rallentare c’è un incendio in corso è ci sono volontari che stanno operando” è invece l’appello che è stato lanciato nel pomeriggio dalla Protezione Civile di Maenza attraverso la sua pagina Facebook.

Sempre nel pomeriggio per tranquillizzare sulla situazione è intervenuto anche il sindaco Claudio Sperduti. “Sono costantemente in contatto con il Dos – ha fatto sapere il primo cittadino -. Le squadre dei vigili del fuoco sul posto stanno contenendo l’incendio. Fate girare il messaggio e manteniamo per quanto possibile la calma”.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state condotte anche con l’ausilio di un canadair.