Vasto incendio sulle colline di Maenza: intervento dei mezzi aerei per domare le fiamme | IL VIDEO

Ore di lavoro per i vigili del fuoco per un incendio boschivo che nel pomeriggio di ieri, martedì 28 luglio, è divampato nella zona collinare di Maenza, lungo la via Carpinetana. In fiamme sono andati circa 25 ettari di macchia mediterranea. Sul posto è stato necessario l’intervento anche di due canadair e di due elicotteri della Regione Lazio per domare il rogo che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco fino a sera.