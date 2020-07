Secondo incendio sulle colline di Maenza in due giorni | IL VIDEO

Secondo incendio ieri, mercoledì 29 luglio, sulle colline di Maenza dopo quello che nel giorno precedente aveva tenuto impegnati i vigili del fuoco per ore. In fumo circa 10 ettari di macchia mediterranea e conifera. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi per avere la meglio sulle fiamme che hanno interessato una zona collinare impervia: oltre alla squadra antincendio boschivo del 115 sono dovuti intervenire anche due canadair dei vigili del fuoco e un elicottero della Regione Lazio.