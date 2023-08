Incendio nel magazzino, in fiamme anche una barca

Un vasto incendio ha tenuto a lungo impegnati i vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 agosto, a San Felice Circeo. Poco dopo le 14 l’allarme al Nue 112 è scattato per un rogo che dava interessando un deposito.

Sul posto è giunta la squadra 1A partita da Latina che ha raggiunto via del Fringuello dove le fiamme avevano avvolto la struttura per attrezzi a servizio un’abitazione per poi propagarsi ancora andando a colpire anche una piccola barca che si trovava in un punto adiacenta al magazzino.

Appena arrivati i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento per limitare i danni del rogo. Domate le fiamme è stato effettuato un accurato controllo della zona per rilevare elementi utili a risalire alle cause dell’incendio che al momento sembrano essere di natura accidentali.

Fortunatamente non si registra il coinvolgimento di persone e non ci sono stati feriti.