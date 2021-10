Incendiano un monopattino, poi alla vista della polizia scappano. Incastrati 4 minorenni

Quattro minorenni sono stati denunciati dalla polizia per aver incendiato un monopattino. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, sabato 23 ottobre, nel quartiere della Q4 a Latina dove sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante in seguito ad una segnalazione.

Qui, infatti, i giovanissimi erano intenti a dare fuoco ad uno dei monopattini della società “Helbiz”, che effettua il servizio di micromobilità elettrica in sharing nel comune di Latina. All’arrivo della Volante i quattro ragazzi si sono dati alla fuga venendo inseguiti dagli agenti che sono riusciti comunque a fermare uno di loro, poco distante.

Per quanto accertato il ragazzo, poco più che 14enne, è stato denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Roma e riaffidato al proprio genitore. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio isolando le batterie del monopattino.

Nella mattinata di oggi, in seguito di serrate indagini, gli agenti delle Squadre Volanti sono riusciti ad identificare anche gli altri tre ragazzi, anche loro minorenni, che saranno a loro volta denunciati all’Autorità Giudiziaria.