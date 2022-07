VIDEO | Incendio attivo da giorni a Norma, fiamme e fumo sulla montagna

Non lascia tregua la scia di fuoco che da giorni ormai attanaglia anche il territorio della provincia di Latina. Anche quella di ieri, domenica 10 luglio, è stata una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco impegnati in diversi comuni per fronteggiare 28 incendi di vegetazione.

Alta l’attenzione nel pomeriggio di ieri per un rogo che ha interessato il territorio sull'argine del canale Mussolini nella zona di borgo Podgora a Latina.

Mentre per giorni fiamme e fumo non hanno risparmiato neanche Norma. Ancora ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un incendio che è ormai attivo da giorni poco dopo l'Abbazia di Valvisciolo. Gli uomini del 115 insieme ai volontari della Protezione Civile sono stati impegnati per spegnere gli ultimi focolai dei circa 6 ettari di vegetazione coinvolta. Si è reso necessario l’intervento anche di un elicottero della Regione Lazio, coordinato da terra dal Dos. Non si registrano persone coinvolte.

Nel video le immagini riprese da un nostro lettore che ha immortalato l’incendio nel pomeriggio di venerdì 8 luglio.

Copyright 2022 Citynews