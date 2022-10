Incendio in un’officina: distrutti 20 bus. In fiamme autocompattatori e una cisterna di Gpl

Spaventoso incendio in un’officina meccanica a Nettuno. Il rogo è divampato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre e ha interessato diversi autobus, da quanto si apprende circa una ventina, autocompattatori per la raccolta di rifiuti, un autocarro e una cisterna di Gpl.

L’allarme è scattato intorno alle 3 della notte e sul posto, in via Piscina Tre Cancelli, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare a lungo con non senza qualche difficoltà per domare le fiamme che hanno colpito i pullman per poi interessare anche gli altri mezzi che erano vicini.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio, accompagnato anche da delle esplosioni avvertite a chilometri di distanza, sono infatti gino a questa mattina presto e sul posto sono stati fatti arriva anche due autobotti, il carro schiuma ed il carro autoprotettori.

Nella notte hanno raggiunto il luogo del rogo anche polizia e carabinieri; domate le fiamme e messa in sicurezza la zona sono stati effettuati i primi accertamenti per risalire alle cause del vasto incendio. Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato di polizia Anzio Nettuno