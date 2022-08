Vasto incendio in un oleificio: a fuoco capannone, ore di lavoro per i vigili del fuoco

Un vasto incendio ha tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco a Cisterna: nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 31 luglio, le fiamme sono divampate in un’azienda sull’Appia e hanno tenuto impegnati gli uomini del 115 per ore.

Secondo quanto si apprende, il rogo ha interessato una parte di un capannone di circa 6000 metri quadrati dell'oleificio De Carolis con al suo interno cartoni per il confezionamento di recipienti di olio alimentare. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Latina con squadre arrivate dal capoluogo, da Terracina e Aprilia. In supporto anche una autobotte della Protezione Civile.

Hanno raggiunto il luogo dell'incendio anche le forze dell’ordine che ora sono al lavoro per accertare le cause dell’incendio insieme al personale specializzato dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti; le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la serata di ieri.