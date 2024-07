Incendio nella notte: a fuoco il centro commerciale Orizzonte di Terracina

Un incendio è divampato nel corso della notte all'interno del centro commerciale Orizzonte di Terracina. La struttura si trova in via Badino. Le fiamme hanno completamente distrutto il locale e gran parte della merce, tanto che al momento i locali sono inagibili.

Il violento rogo inoltre ha danneggiato anche un'attività commercialedi vendita di abbigliamento attigua al centro Orizzonte. Le fiamme sono state domate dai mezzi dei vigili del fuoco ma la struttura è stata raggiunta tempestivamente anche dai carabinieri della stazione di Terracina. L'ipotesi è che il fuoco possa essere stato originato da un corto circuito ma gli accertamenti e le verifiche per stabilire con certezza le cause dell'incendio sono ancora in corso.