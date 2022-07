Incendio ai piedi del promontorio del Circeo: divorati dal fuoco 8 ettari di macchia mediterranea

Circa 20 interventi dei vigili del fuoco nella sola giornata di ieri, 4 luglio, per incendi divampati in diverse zone della provincia pontina. Sedici di questi sono stati effettuati dalle squadre ordinarie dei vigili del fuoco, uno dalla squadra aib di Fondi e altri tre dalla squadra aib di Sezze. La situazione più grave si è registrata tra Sabaudia e San Felice, a Torre Paola, in pieno Parco nazionale del Circeo.

Le fiamme sono partite proprio su via Pedemontana minacciando le abitazioni del comprensorio e anche il promontorio. Il fumo era visibile anche dalla spiaggia.. Il fuoco ha poi raggiunto la zona della Cona a San Felice, ai piedi del monte, divorando 8 ettari di macchia mediterranea. L'intervento dei vigili del fuoco era ancora in atto nella tarda serata di ieri. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, anche i volontari della protezione civile di Sabaudia e San Felice e due canadair.